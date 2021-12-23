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Аналитики заявили об удовлетворении 56% исков об утечках данных

23.12.2021 10:00
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Источник
Известия

Российские суды назначают административное наказание по итогам рассмотрения 56% исков, касающихся безопасности персональных данных, пишут «Известия» со ссылкой на утверждения специалистов компании InfoWatch. В остальных случаях гражданам отказывают в возбуждении дела, закрывают их или передают в другие инстанции.

Согласно исследованию, истцу отказывают в возбуждении дела в 32% случаев. Как правило, из-за истечения срока давности правонарушения или из-за отсутствия состава преступления. Остальные 12% приходятся на возвраты документов заявителю, переводы в другие инстанции и иные решения, итоги которых неизвестны. Такую статистику компания получила, проанализировав более 2 тыс. записей в государственной автоматизированной системе РФ «Правосудие» (ГАС «Правосудие») за 2019 и 2020 годы.

В InfoWatch просмотрели дела по статьям 13.11—13.14 КоАП РФ, которые относятся в том числе к утечкам персональных данных и нарушениям в сфере защиты информации. Из более 2 тыс. отобранных записей для подробного анализа компания выделила 270 уникальных правонарушений, поскольку только они фактически были связаны с перечисленными выше проблемами. Остальные записи, хоть и подпадали под указанные статьи, не относились к утечкам данных и защите информации напрямую. Например, многие дела касались публикации вакансий с ограничениями дискриминационного характера (по возрасту, полу, семейному положению), которые относятся к ст. 13.11.1 КоАП РФ. Также было отсеяно множество записей, которые дублировали друг друга по сути, допустим, из-за многократного обжалования решений суда по одному и тому же делу.

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Так, 182 из 270 проанализированных дел пришлись на ч. 1 ст. 13.11 «Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ…». Она касается противоправного сбора личной информации либо обработки данных, несовместимой с целями их сбора. Как правило, ответчиками по этим делам выступали коллекторы и распространители телефонной рекламы. В этой категории встречается наибольшая доля отказов в возбуждении дела — 36%. Практически все жалобы не были рассмотрены судом по существу из-за истечения срока давности административного нарушения либо ввиду отсутствия состава преступления.

Иски по остальным статьям и их частям, которые не заканчивались приговорами, как правило, переводились в другие инстанции или возвращались заявителю. В нескольких случаях в ГАС «Правосудие» просто не опубликована необходимая для получения вывода информация. Как и в случае с ч. 1 ст. 13.11, встречались и отказы, но значительно реже.

Эксперты отмечают, что реальная ситуация может отличаться от той, что приведена в исследовании: в ГАС «Правосудие» публикуется большая часть информации о делопроизводстве, но не вся. При этом в Роскомнадзоре, уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных, привели иные данные. Там сообщили, что составление протоколов по ст. 13.11 КоАП оканчивается привлечением к административной ответственности практически в 100% случаев. В отношении остальных статей, которые рассмотрены в исследовании, Роскомнадзор составлять протоколы не уполномочен.

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