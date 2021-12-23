Индексы РФ движутся разнонаправленно в начале основных торгов

Фондовые индексы РФ демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг в начале основных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск потерял 0,18% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 740,05 пункта. Индекс РТС повысился на 0,02% — до отметки 1 602,22.

Фондовый рынок преодолел сильное падение, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Негативные внешние драйверы наконец перестали оказывать давление на российские котировки, которым в итоге удалось отыграть падение начала недели. Текущую картину рынка, на наш взгляд, нельзя охарактеризовать как ралли, но оно вполне может начаться в следующем году. Наиболее успешную динамику демонстрируют экспортеры газа на фоне продолжающегося роста цен на голубое топливо в Европе. На ход торгов по-прежнему будет влиять ситуация на внешних площадках», — комментирует эксперт.

В четверг ожидается большая порция макростатистики из США. Аналитик допускает, что индексы Nasdaq и S&P 500 смогут обновить максимумы в случае публикации сильных макроданных.

