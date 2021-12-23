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В Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов

23.12.2021 10:15
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Источник
Известия

В преддверии Нового года в Сети возросло число фишинговых сайтов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупнейших банков. Речь о ресурсах мошенников, которые копируют названия популярных продавцов.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, фишинговые сайты являются страницами мошенников, которые копируют ресурсы известных компаний — продавцов или банков. При этом доменное имя фишингового ресурса в браузерной строке отличается от настоящего на одну или несколько букв. Сайты-подделки позволяют мошенникам получить конфиденциальную информацию пользователей (логин, пароль, данные пластиковой карты и т. д.) или лишить их средств. В АКИТ утверждают, что столкнулись с увеличением числа фишинговых страниц во время пандемии.

Соколов заметил, что действия мошенников серьезно подрывают доверие к интернет-сервисам. Поэтому в июне АКИТ присоединилась к информационному обмену с Центром взаимодействия и реагирования Банка России — ФинЦЕРТом. Ему организация передает информацию о фишинговых сайтах, после чего их блокируют. В 2021 году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. Часть страниц заблокировали в рамках сотрудничества с ЦБ, часть — с помощью интернет-провайдеров. При этом в прошлом году к таким мерам прибегать практически не приходилось, отметил он, добавив, что у регистраторов доменных имен нет обязанности блокировать сайты.

«Но если речь идет о доменах .RU и .РФ, то они помогают компаниям пресечь мошеннические действия практически в день обращения, ведь речь о нарушении интеллектуальных прав и прав на товарные знаки. Блокировка фишинговых сайтов при обращении к зарубежным хостингам обычно занимает больше времени», — отметил эксперт.

В Роскомнадзоре подтвердили, что в этом году в РФ фиксируют увеличение числа фишинговых сайтов. Так, на основании решений судов в 2021 году заблокировали или удалили 52 ресурса, в 2020-м — 24. На основании требований Генпрокуратуры в этом году заблокировали 2 940 ресурсов, в прошлом — 368. В Роскомнадзоре напомнили: с 1 декабря этого года ввели механизм блокировки мошеннических сайтов в финансовой сфере по инициативе Банка России. ЦБ передает материалы в Генпрокуратуру для подготовки необходимых требований.

Число кибератак мошенников серьезно выросло в период пандемии, рассказал управляющий директор центра развития сотрудничества клиентов УБРиР Александр Дарданов. Клиенты все чаще осваивают Интернет, совершают покупки в онлайн-магазинах, используют порталы ведомств. Это замечают злоумышленники, и фишинговых сайтов становится больше. С коллегой согласился директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин: логично, что в преддверии новогодних праздников и увеличения покупательской активности мошенники тоже активизировались, считает он.

В банке «Открытие» добавили, что раньше попытки списания денег происходили за счет собственных средств клиента, но сейчас мошенники меняют тактику. Все чаще людей пытаются заставить взять заемные средства, которые затем похищают. В итоге клиент не только теряет деньги, но и остается должен кредитору, подчеркнули в «Открытии».

23.12.2021 09:20

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