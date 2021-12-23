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Росстат зафиксировал снижение потребительской уверенности россиян в IV квартале

23.12.2021 10:25
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В России индекс потребительской уверенности в IV квартале 2021 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4 процентных пункта и составил минус 23%. Таковы результаты опроса, проведенного Росстатом в ноябре. Ведомство уточняет, что в зависимости от возраста ИПУ демонстрирует различную динамику.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации на краткосрочную перспективу в IV квартале текущего года снизился на 7 п. п., до минус 21% (здесь и далее сравнение идет с III кварталом 2021 года).

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, в IV квартале снизилась на 4 п. п. — до 11% (в III квартале — 15%). Доля негативных оценок увеличилась на 8 п. п., до 43%. Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, уменьшилась на 4 п. п. — до 44%.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации на краткосрочную перспективу в IV квартале снизился по всем возрастным группам: среди молодого поколения (16—29 лет) — на 13 п. п. и составил минус 20%, среди лиц среднего возраста (30—49 лет) — на 8 п. п., до минус 22%, среди лиц старшего поколения (50 лет и старше) — на 5 п. п., до минус 21%.

Индекс произошедших изменений в экономике за прошедший год в IV квартале снизился на 5 п. п., до минус 32%. Доля респондентов, нейтрально оценивающих изменения, произошедшие в экономике за год, в IV квартале уменьшилась на 3 п. п. и составила 34%. Доля отрицательных оценок увеличилась на 5 п. п., до 58%. Доля положительных оценок уменьшилась на 3 п. п., до 7%.

Индекс произошедших изменений в экономике России в IV квартале снизился по всем возрастным группам: среди молодого поколения (16—29 лет) — на 12 п. п. и составил минус 31%, среди лиц среднего возраста (30—49 лет) — на 6 п. п., до минус 33%, среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) — на 3 п. п. и составил минус 33%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV квартале снизился на 4 п. п., до минус 12%. Доля респондентов, нейтрально оценивающих ожидаемые изменения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, в IV квартале уменьшилась на 4 п. п. и составила 60%. Доля отрицательных оценок увеличилась на 6 п. п. и составила 29%. Доля положительных оценок уменьшилась на 1 п. п., до 9%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV квартале снизился по всем возрастным группам: среди молодого поколения (16—29 лет) — на 9 п. п. и составил минус 10%, среди лиц среднего возраста (30—49 лет) — на 5 п. п., до минус 10%, среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) — на 2 п. п., до минус 15%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в IV квартале снизился на 3 п. п., до минус 18%. Доля респондентов, нейтрально оценивающих изменения, произошедшие в личном материальном положении за год, в IV квартале уменьшилась на 2 п. п. и составила 53%. Доля отрицательных оценок увеличилась на 4 п. п., до 39%, доля положительных оценок уменьшилась на 1 п. п., до 8%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в IV квартале снизился по всем возрастным группам: среди молодого поколения (16—29 лет) — на 10 п. п. и составил минус 17%, среди лиц среднего возраста (30—49 лет) — на 2 п. п., до минус 16%, среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) — на 1 п. п., до минус 19%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок в IV квартале снизился на 3 п. п. и составил минус 33%.

Индекс благоприятности условий для сбережений в IV квартале также снизился на 3 п. п. и составил минус 39%.

Значения индекса потребительской уверенности в странах Евросоюза в ноябре текущего года находились преимущественно в отрицательной зоне. Самые низкие значения показателя среди стран ЕС отмечены в Греции (минус 40,8%), Словении (минус 23,7%), Болгарии (минус 23,3%), Словакии (минус 20,8%) и на Кипре (минус 19,2%). В положительной зоне за аналогичный период находились показатели по четырем странам ЕС: Мальта (4,8%), Швеция (4,1%), Финляндия (3,3%) и Дания (2,9%).

В динамике индекс потребительской уверенности в странах ЕС и России показывает следующие изменения. В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020-го наблюдалось улучшение показателя по всем странам ЕС. В большей степени увеличение индекса зарегистрировано по следующим странам: Испания — на 16,5 п. п., Кипр — на 15,8 п. п., Италия — на 15,6 п. п., Мальта — на 15,5 п. п., Португалия — на 13,5 п. п.

Показатель по России в IV квартале 2021 года по сравнению с IV кварталом 2020-го возрос на 2,8 п. п. и составил минус 23,3%.

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