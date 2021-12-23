В Банке России оценили итоги четвертого онлайн-зачета по финграмотности

В четвертом онлайн-зачете по финансовой грамотности, организованном Банком России и Агентством стратегических инициатив, приняли участие более 630 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба регулятора, успешно сдали зачет по общим вопросам финансовой грамотности — с одной или нескольких попыток — 65% участников. Лучше всех справились с заданиями жители Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской областей и Республики Марий Эл.

Зачет для предпринимателей сумели пройти 52% участников. Наиболее высокие знания продемонстрировали жители Республики Алтай, Рязанской и Ленинградской областей, Севастополя и Крыма.

Уточняется, что в этом году впервые можно было не только самостоятельно отвечать на вопросы, но и создать свою команду. В командном зачете соревновались более 2 тыс. команд, рейтинг возглавили представители Татарстана, Пермского края, Башкортостана, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областей.

«Результаты зачета помогают регулятору понять, по каким темам, в каких регионах и с какими целевыми аудиториями необходимо усилить работу по повышению финансовой грамотности», — пояснили в ЦБ.

Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году. С тех пор эти мероприятия проводятся ежегодно. В прошлом году в очередном зачете участвовали более 450 тыс. человек.