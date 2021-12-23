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АКРА прогнозирует рост доли нерезидентов на рублевом рынке

23.12.2021 11:25
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Нерезиденты, в основном из стран СНГ, осваивают российский долговой рынок, говорится в аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства.

«С 2018 года, после относительно стабильных объемов облигаций в обращении, нерезиденты, к которым относятся суверенные правительства, международные финансовые организации, нефинансовые и финансовые организации, постепенно наращивают свое присутствие на рынке рублевых облигаций в качестве заемщиков», — пишут аналитики. Несмотря на то, что присутствие нерезидентов на российском долговом рынке остается незначительным — 119 млрд рублей (0,4% от объема непогашенного долга при учете и 0,7% без учета ОФЗ на 1 октября 2021 года), по мнению АКРА, у него есть потенциал роста.

Агентство выделяет три основные причины, по которым нерезиденты из стран СНГ, особенно из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, проявляют интерес к рублевому рынку. Во-первых, Россия является одним из важнейших торговых партнеров этих стран как в части импорта, так и экспорта. Внешнеторговые отношения между указанными странами довольно устойчивы, и при прочих равных условиях такая динамика будет сохраняться в будущем, прогнозируют эксперты.

Во-вторых, продолжают они, повышение интереса со стороны нерезидентов к рынку рублевых облигаций связано с улучшением до недавнего времени условий заимствований на рублевом рынке, в том числе благодаря успешной политике Банка России по таргетированию инфляции и, как следствие, тренду (начиная с 2015 года) понижения ключевой ставки регулятором. В текущем году, обращают внимание в АКРА, эта тенденция преломилась: Банк России начал повышать ключевую ставку, действуя в русле политики центральных банков развивающихся стран по предотвращению возникшего инфляционного давления.

В уточненном макроэкономическом прогнозе на 2022—2025 годы АКРА ожидает, что среднегодовая инфляция в России в 2022 году снизится до 5,5—6%, а показатель декабря к декабрю может достигнуть отметки 4—4,5%, приблизившись к целевому уровню, установленному Банком России. «В связи с этим на протяжении большей части 2022 года денежно-кредитная политика Банка России будет достаточно жесткой, однако во втором полугодии вполне возможно ее быстрое смягчение, которое будет способствовать привлекательности рублевого рынка», — поясняется в комментарии.

И, наконец, в-третьих, привлекательность для нерезидентов из стран СНГ рублевого рынка связана с более стабильными курсами национальных валют по отношению к российскому рублю в сравнении с курсами к доллару США, что отчасти объясняется меньшей разницей между процентными ставками в рассматриваемых странах СНГ и процентными ставками в России по сравнению с разницей между ставками в СНГ и США, что снижает эффект ослабления валют и в конечном итоге их волатильность.

Кроме того, факторами, поддерживающими рост рублевых заимствований нерезидентов, аналитики называют развитость и относительно большую глубину российского рынка капитала, необходимость в диверсификации источников финансирования и общую политику евроазиатского региона, направленную на увеличение использования национальных валют в расчетах.

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По прогнозу АКРА, в ближайшие три года объемы потенциальных размещений рублевых суверенных облигаций Беларуси, Узбекистана и Казахстана увеличатся, но в разной степени.

По оценкам агентства, самый большой объем размещения рублевых облигаций можно ожидать со стороны Беларуси. Как поясняют аналитики, это объясняется необходимостью финансирования дефицита бюджета и обслуживания госдолга, принимая во внимание, что национальный рынок капитала в Беларуси практически отсутствует, а западный рынок из-за санкций фактически закрыт. В 2022—2023 годах правительство страны может привлечь до 100 млрд рублей (1,4 млрд долларов США) на российском рынке.

Что касается Казахстана, то АКРА связывает потребность ее правительства в рублевом финансировании по большей части с необходимостью поддерживать кривую доходности и рефинансировать рублевый долг. По оценкам аналитиков, на горизонте трех лет Казахстан может разместить облигационные выпуски на сумму 90 млрд рублей.

Узбекистан до настоящего времени не размещал государственных облигаций в российских рублях. Однако, по мнению агентства, целесообразно ожидать, что правительство страны примет решение воспользоваться таким инструментом. Его основной целью будет построение суверенной кривой (ориентира) в российских рублях для облегчения выхода негосударственных эмитентов на рублевый рынок. Агентство оценивает потенциальный объем размещения на горизонте трех лет на уровне от 20 млрд до 60 млрд рублей.

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