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Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 4,65% годовых

23.12.2021 11:45
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 4,65% годовых, а также добавил возможность кредитования по данной программе переуступок от физических лиц. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в банке, другие условия ипотечной программы остались неизменными: «Семейную ипотеку» можно оформить на срок кредитования до 30 лет семьям с детьми. Теперь льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный с 1 января 2018 года.

По условиям программы первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья и выше. В эту сумму может быть включен материнский капитал или субсидия. Кредит можно оформить по одному документу — по паспорту, если первоначальный взнос составляет 30% и выше, предоставление документов о трудоустройстве и доходах не требуется.

Сумма кредита в рамках программы может составлять от 500 тыс. до 12 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области или до 6 миллионов рублей в других регионах, например в Новосибирске и Калининграде.

Кредит можно взять на покупку строящегося или готового жилья от застройщика или по переуступке от физического лица, а также на рефинансирование такого ипотечного кредита, взятого в другом банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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