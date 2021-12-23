Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 4,65% годовых, а также добавил возможность кредитования по данной программе переуступок от физических лиц. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в банке, другие условия ипотечной программы остались неизменными: «Семейную ипотеку» можно оформить на срок кредитования до 30 лет семьям с детьми. Теперь льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный с 1 января 2018 года.



По условиям программы первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья и выше. В эту сумму может быть включен материнский капитал или субсидия. Кредит можно оформить по одному документу — по паспорту, если первоначальный взнос составляет 30% и выше, предоставление документов о трудоустройстве и доходах не требуется.

Сумма кредита в рамках программы может составлять от 500 тыс. до 12 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области или до 6 миллионов рублей в других регионах, например в Новосибирске и Калининграде.

Кредит можно взять на покупку строящегося или готового жилья от застройщика или по переуступке от физического лица, а также на рефинансирование такого ипотечного кредита, взятого в другом банке.