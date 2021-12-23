Россельхозбанк покинул еще один топ-менеджер

На этой неделе пост заместителя председателя правления Россельхозбанка покинул Арташес Сивков, курировавший розничный блок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. За последнее время это вторая крупная потеря для банка — осенью из него ушла глава блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Юлия Деменюк.

Сивков проработал в банке около полугода. До банка он около шести лет трудился в «ВымпелКоме», а в 2007—2015 годы занимался страховым бизнесом в крупных компаниях.

В банке подтвердили уход топ-менеджера, пояснив, что это его личное решение. «Стратегия развития розничного бизнеса Россельхозбанка остается неизменной: увеличение количества клиентов, активное участие в реализации льготных программ для населения, цифровая трансформация и ускорение перевода процессов в онлайн, сохранение лидерских позиций по размеру филиальной сети, завершение задачи по 100-процентному охвату банковскими услугами сельских территорий», — сообщили там.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Арташес Сивков подготовил программу развития розничного бизнеса в банке, однако его видение разошлось со взглядами руководства. Другой собеседник подчеркнул, что стороны при этом расстались «очень по-доброму». По его словам, «Арташес талантливый менеджер и сделал много полезных изменений, но готовность организации к переменам не совпала с той скоростью изменений, которую предлагал он». Третий источник полагает, что претензии к Сивкову могли быть связаны с ростом кредитования в основном за счет клиентов в крупных городах, в то время как стояла задача «углублять его в сельской местности».

Эксперты на банковском рынке считают, что уход сразу двух сильных топ-менеджеров розничного блока не может не сказаться отрицательно на развитии этого направления в банке, если им оперативно не будет найдена замена. По данным рекрутингового агентства HeadHunter, сейчас у Россельхозбанка открыто более 500 вакансий, среди которых значатся «руководитель направления Private Banking» и «исполнительный директор Управления розничных продаж».