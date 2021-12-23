Все новости

Предприниматели назвали рост онлайн-продаж главным позитивным событием года для бизнеса

23.12.2021 12:50
996
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Предприниматели в РФ считают развитие онлайн-торговли самым позитивным событием для бизнеса в 2021 году, говорится в результатах исследования аналитической службы Wildberries.

По данным аналитики, к позитивным событиям 2021 года, которые помогли бизнесу, 55% предпринимателей отнесли активное развитие онлайн-продаж, 29% — рост потребительского спроса, 5% отметили госпрограммы поддержки предпринимательства и частные инициативы онлайн-ретейлеров и банков, а 23% сообщили, что добиться поставленных целей им помогло дополнительное образование, еще 27% отметили цифровизацию бизнес-процессов.

Глобальные внешнеэкономические факторы ограничили возможности развития бизнеса для 66% предпринимателей в 2021 году, при этом главным позитивным фактором для 55% из них стал рост интернет-торговли. Около 81% опрошенных являются ИП, 11% — представителями небольших компаний с численностью сотрудников до 250, 7% — самозанятыми и всего 1% — представителями крупного бизнеса.

Среди главных условий, сдерживающих развитие бизнеса в 2021 году, 66% респондентов назвали глобальные внешнеэкономические факторы. По 15% респондентов отметили негативное влияние на их бизнес ограничений из-за коронавируса и колебания курсов валют, еще 21% пожаловались на высокую инфляцию, 11% — на излишнюю бюрократию и 4% — на рост ставок по кредитам в стране. Рост стоимости транспортных и логистических услуг стал ограничивающим фактором для 67% российских предпринимателей, а высокая конкуренция — для 55%. Около 42% из них готовятся начать продажи новой категории товаров или запустить новые бренды, 40% хотят расширить производство или объемы закупок товаров, 4% представителей бизнеса инвестируют в собственное дополнительное образование и новые обучающие курсы, а еще 14% будут масштабировать свой бизнес за счет выхода в новые каналы продаж.

Большие компании должны помогать малым в получении выгодных кредитов, выдавать им гранты, а также содействовать в продвижении товаров и услуг, пишут «Известия» со ссылкой на проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанный МЭР. Кроме того, документ предписывает большим организациям проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм, делиться программным обеспечением и помогать в проведении НИОКР.

 20.12.2021 08:20

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Правительство выделило еще 498 млн рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП
Бизнес предупредил о росте цен на аренду жилья из-за новой системы Минстроя
Авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия