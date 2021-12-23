Предприниматели назвали рост онлайн-продаж главным позитивным событием года для бизнеса

Предприниматели в РФ считают развитие онлайн-торговли самым позитивным событием для бизнеса в 2021 году, говорится в результатах исследования аналитической службы Wildberries.

По данным аналитики, к позитивным событиям 2021 года, которые помогли бизнесу, 55% предпринимателей отнесли активное развитие онлайн-продаж, 29% — рост потребительского спроса, 5% отметили госпрограммы поддержки предпринимательства и частные инициативы онлайн-ретейлеров и банков, а 23% сообщили, что добиться поставленных целей им помогло дополнительное образование, еще 27% отметили цифровизацию бизнес-процессов.

Глобальные внешнеэкономические факторы ограничили возможности развития бизнеса для 66% предпринимателей в 2021 году, при этом главным позитивным фактором для 55% из них стал рост интернет-торговли. Около 81% опрошенных являются ИП, 11% — представителями небольших компаний с численностью сотрудников до 250, 7% — самозанятыми и всего 1% — представителями крупного бизнеса.

Среди главных условий, сдерживающих развитие бизнеса в 2021 году, 66% респондентов назвали глобальные внешнеэкономические факторы. По 15% респондентов отметили негативное влияние на их бизнес ограничений из-за коронавируса и колебания курсов валют, еще 21% пожаловались на высокую инфляцию, 11% — на излишнюю бюрократию и 4% — на рост ставок по кредитам в стране. Рост стоимости транспортных и логистических услуг стал ограничивающим фактором для 67% российских предпринимателей, а высокая конкуренция — для 55%. Около 42% из них готовятся начать продажи новой категории товаров или запустить новые бренды, 40% хотят расширить производство или объемы закупок товаров, 4% представителей бизнеса инвестируют в собственное дополнительное образование и новые обучающие курсы, а еще 14% будут масштабировать свой бизнес за счет выхода в новые каналы продаж.