Президент России Владимир Путин назвал золотой серединой нынешнюю политику финансовых властей РФ и указал, что объемы кредитования не падают, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ. Об этом президент заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции.



«Полагаю, что, в принципе, мы находим золотую середину. Почему? Здесь от повышения ставок существуют какие угрозы? Это ограничения роста. Нам нужно обеспечить рост выше мировых 3—4% в ближайшее время, даже 4,4—4,5%. Было бы неплохо, было бы хорошо. Но повышение ставок уменьшает эти возможности. Но сегодня мы этого пока не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного СберБанка у нас только триллион (рублей) прибыли этом году. Поэтому в целом пока вот такая золотая середина все-таки найдена», — отметил он.