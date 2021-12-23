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​Путин назвал золотой серединой нынешнюю политику финансовых властей

23.12.2021 13:08
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ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал золотой серединой нынешнюю политику финансовых властей РФ и указал, что объемы кредитования не падают, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ. Об этом президент заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции.

«Полагаю, что, в принципе, мы находим золотую середину. Почему? Здесь от повышения ставок существуют какие угрозы? Это ограничения роста. Нам нужно обеспечить рост выше мировых 3—4% в ближайшее время, даже 4,4—4,5%. Было бы неплохо, было бы хорошо. Но повышение ставок уменьшает эти возможности. Но сегодня мы этого пока не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного СберБанка у нас только триллион (рублей) прибыли этом году. Поэтому в целом пока вот такая золотая середина все-таки найдена», — отметил он.

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