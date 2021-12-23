​Президент РФ назвал сбережение народа одной из важнейших задач и одним из драйверов роста для страны

Сбережение народа является одной из главных задач в России, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.



«Сбережение народа, о котором говорил [Александр] Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал он.

Путин добавил, что население в 146 млн человек совершенно недостаточно для огромной российской территории. «У нас же рабочих рук не хватает!» — подчеркнул глава государства.

В России с 15 октября по 14 ноября 2021 года прошла Всероссийская перепись населения. В этом году россияне могли принять участие в переписи не только очно, заполнив анкету у переписчика или на стационарном участке, но и онлайн на портале «Госуслуги».

Действующий на тот момент замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в переписи приняли участие 99% жителей страны. Рост численности населения был выявлен в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях.