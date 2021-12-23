Путин: реальные доходы россиян в 2021 году вырастут на 3,5% при инфляции в 8%

Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

«Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов — все-таки 4,1%. По году будет, ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов», — сказал он.

«Конечно, далеко не у всех категорий граждан, конечно, это средний показатель. Я хочу еще раз это подчеркнуть», — добавил глава государства.

«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых расходах населения: если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост», — сообщил Путин в начале своего выступления.

По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2021 года составил 8,1% в годовом сравнении после роста на 7,4% во II квартале (оценка повышена с 6,8%) и падения на 3,7% в I квартале. В целом за январь — сентябрь 2021 года реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 4,1% к январю — сентябрю 2020 года.

На этой неделе Росстат сообщил, что 20 декабря инфляция с начала года составила 7,98%. Рост цен превысил не только официальную прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%), но и интервальный прогноз ЦБ (7,4—7,9%).

В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,8% при инфляции 4,9%.