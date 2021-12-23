Путин: рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%

Россия за первые десять месяцев 2021 года — с января по октябрь — уже добилась роста ВВП в 4,6% при ожидаемых годовых показателях в 4,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

«Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6% — по октябрь включительно», — сказал глава государства.

Он привел и другие цифры, касающиеся ситуации в экономике. Так, промышленное производство сейчас растет темпами 5%, перерабатывающее — 5,2%. «Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий. Было 133,5 [миллиона тонн], стало 123 [миллиона тонн]. Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал», — указал президент.

При этом инвестиции в основной капитал составляют 7,6%, по данным на ноябрь. «В целом по году ожидается 6%. Был спад в прошлом году на 1,4%», — уточнил Путин.

Президент отметил, что рост реальных доходов граждан составит 3,5% в среднем в текущем году.

Глава государства добавил, что международные резервы РФ достигли 625,5 млрд долларов. «Международные резервы подросли у нас. Были 595 миллиарда долларов, стали 625,5 миллиарда долларов. Растет и Фонд национального благосостояния — 185,2 миллиарда долларов», — сказал Путин. Он отметил, что макроэкономическая ситуация в России является устойчивой и хорошей.