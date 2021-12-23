«Сбер» снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов по двум документам до 10%

СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки: по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ. Теперь минимальный первоначальный взнос при оформлении ипотеки без подтверждения дохода составляет 10%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Снижение первоначального взноса до 10% по двум документам распространяется на ипотечные программы: «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья».
Размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам снижен до 15% по государственным программам: «Господдержка-2020», «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении готового жилья или в новостройке.
Для подачи заявки на ипотеку через сервис «ДомКлик» понадобится паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.
«В рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд позитивных нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки, расширение количества продуктов — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, приобрести гараж и дачу, а также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости. Оформление ипотеки становится проще, при этом возможности для клиентов расширяются», — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев.