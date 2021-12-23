«Сбер» снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов по двум документам до 10%

СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки: по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ. Теперь минимальный первоначальный взнос при оформлении ипотеки без подтверждения дохода составляет 10%, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Снижение первоначального взноса до 10% по двум документам распространяется на ипотечные программы: «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья».

Размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам снижен до 15% по государственным программам: «Господдержка-2020», «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении готового жилья или в новостройке.

Для подачи заявки на ипотеку через сервис «ДомКлик» понадобится паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

«В рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд позитивных нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки, расширение количества продуктов — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, приобрести гараж и дачу, а также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости. Оформление ипотеки становится проще, при этом возможности для клиентов расширяются», — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев.