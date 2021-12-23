Путин: меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями и дают результат

Все меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями, и результат неплохой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, выработана поддержка всем ведущим отраслям, в том числе крупным предприятиям. Ряд мер, выработанных правительством, пошла на пользу крупным отраслям и предприятиям. При этом малые и средние предприятия — общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи — страдали в первую очередь, и помощь им оказывалась в первых рядах.

«Ряд мер продлен, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета… Хочу отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом… В целом люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой», — сказал Путин.