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Путин: меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями и дают результат

23.12.2021 13:41
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РИА Новости

Все меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями, и результат неплохой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, выработана поддержка всем ведущим отраслям, в том числе крупным предприятиям. Ряд мер, выработанных правительством, пошла на пользу крупным отраслям и предприятиям. При этом малые и средние предприятия — общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи — страдали в первую очередь, и помощь им оказывалась в первых рядах.

«Ряд мер продлен, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета… Хочу отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом… В целом люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой», — сказал Путин.

Россия за первые десять месяцев 2021 года — с января по октябрь — уже добилась роста ВВП в 4,6% при ожидаемых годовых показателях в 4,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

 23.12.2021 13:22

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