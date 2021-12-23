​Президент РФ допустил рост безработицы к концу года до 4,4%

Уровень безработицы в РФ уже опустился ниже допандемийного уровня и составляет 4,3%, но до конца года может подрасти до 4,4%, заявил на пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин.



«Уровень безработицы, мы ставили перед собой цели вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6—4,7%, сейчас — 4,3%. Но до конца года, может чуть-чуть подрастет, будет 4,4%», — сказал Путин.

В конце прошлого года президент РФ поставил перед правительством задачу восстановить рынок труда до допандемийного уровня.

По данным Минтруда РФ, в начале текущего года уровень общей безработицы составлял 5,9%, а численность безработных — 4,4 млн человек. В центрах занятости было зарегистрировано 2,8 млн безработных, что более чем в полтора раза превышало количество вакансий.

В середине декабря текущего года численность занятых уже составила 72,3 млн человек, что превысило значение целевого показателя почти на 400 тыс. Количество зарегистрированных безработных составляет 780 тыс. Число вакансий превышает почти в 2,5 раза количество зарегистрированных безработных.