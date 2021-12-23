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Путин: бюджет России носит социально ориентированный характер

23.12.2021 13:59
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ТАСС

Бюджет России носит социально ориентированный характер. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Конечно, это социально ориентированный бюджет… Если посмотреть расходы на то же здравоохранение и на социалку: вот по здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты, — где-то 1,5—1,7 триллиона они тратят на здравоохранение. Рост очевидный», — сказал он.

По его словам, это очень серьезные расходы на социальную сферу. «Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, а это все-таки огромные для нас цифры — 4,5% ВВП в прошлом году и в этом году еще почти 1% ВВП, это значит почти 5,5% ВВП. Мы же ведь не просто деньги отдавали абы, как и абы кому, мы же делали даже при поддержке пострадавших отраслей экономики, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест, мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами», — добавил глава государства.

Путин уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей. «Мы планировали где-то 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников — из федерального бюджета и системы ОМС, а в этом году выйдем где-то на цифру около 4 триллионов — 3,9—4. В следующем году запланировали 4 [триллиона], но явно будет больше тоже. Это просто цифра, абсолютно объективная цифра, я говорю, это еще без региональных расходов», — сказал он.

Президент добавил, что целый набор мер, которые были приняты в 2020 году на поддержку граждан, был продолжен и в 2021-м. «Все было нацелено на то, чтобы, повторяю еще раз, или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес», — отметил президент.

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