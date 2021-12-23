Путин назвал повышение производительности труда необходимым драйвером экономического роста

Повышение производительности труда является третьим и необходимым драйвером для ускорения роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

По словам президента, третьим драйвером роста экономики является повышение производительности труда.

«Здесь целый набор — начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением. Целый набор программ, они у нас практически все сверстаны, мы знаем, что надо делать, ресурсы для того, чтобы работать по этому направлению, предусмотрены и выделяются ритмично, они у нас есть. Важно только грамотно организовать эту работу и добиться максимальной отдачи от каждого вложенного в решение этих задач рубля», — заключил он.