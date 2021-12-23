Все новости

Путин назвал повышение производительности труда необходимым драйвером экономического роста

23.12.2021 14:13
1 163
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Повышение производительности труда является третьим и необходимым драйвером для ускорения роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

По словам президента, третьим драйвером роста экономики является повышение производительности труда.

«Здесь целый набор — начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением. Целый набор программ, они у нас практически все сверстаны, мы знаем, что надо делать, ресурсы для того, чтобы работать по этому направлению, предусмотрены и выделяются ритмично, они у нас есть. Важно только грамотно организовать эту работу и добиться максимальной отдачи от каждого вложенного в решение этих задач рубля», — заключил он.

Уровень безработицы в РФ уже опустился ниже допандемийного уровня и составляет 4,3%, но до конца года может подрасти до 4,4%, заявил президент России Владимир Путин.

 23.12.2021 13:47

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям