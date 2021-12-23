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​Путин: ФРС США «придется что-то делать» с разгоном инфляции из-за печатания денег

23.12.2021 14:34
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ТАСС

Федеральной резервной системе (ФРС) США «придется что-то делать» с разгоном инфляции из-за увеличения интенсивности печатания денег, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Влияние роста социальных расходов является одним из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности, подчеркнул президент. «Во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков. Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках», — сказал глава российского государства, отвечая на вопрос ТАСС.

«Если взять ведущую экономику мира — Соединенные Штаты [Америки], — то у них инфляция, по-моему, уже 6,2% при целевом показателе в 2%. То есть у них в три раза [инфляция] превысила целевой показатель. У нас она тоже большая — 8%. У нас целевой [показатель] был 4%, то есть в два раза увеличена по сравнению с целевым показателем, а у них в три. И это серьезное дело. Я думаю, что ФРС придется что-то делать», — отметил Путин.

Годовая инфляция в США в ноябре 2021 года ускорилась до 6,8% против 6,2% в октябре. Таким образом, в ноябре темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года.

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