Официальный курс доллара снизился на 43 копейки, евро — на 3 копейки

ЦБ установил официальные курсы валют на 24 декабря.

Курс доллара понизился на 43,18 копейки, составив 73,3583 рубля (73,7901 рубля на 23 декабря). Курс евро снизился на 3,18 копейки, до 83,1223 рубля (83,1541 рубля на 23 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:23 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,47 рубля (минус 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,15 рубля (минус 40 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,19—73,67 рубля за доллар и 82,82—83,65 рубля за евро.