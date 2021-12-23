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Центробанк оштрафовал СК «Росгосстрах»

23.12.2021 14:49
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Росгосстрах (СК ПАО)

Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности страховой компании «Росгосстрах». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление о привлечении к административной ответственности страховщика вынесено 23 декабря на основании статьи 15.34.1 КоАП. Данная статья касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Постановление, пока не вступившее в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

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