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​Банк «Открытие» прогнозирует снижение цен на жилье в 2022 году

23.12.2021 15:43
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В 2022 году есть реальные основания ожидать некоторого падения цен на недвижимость, считает управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин. По оценке «Открытие Research», в 2022-м среднегодовая фактическая цена может снизиться на 3—5% за счет увеличения предлагаемых застройщиками скидок и выхода на рынок новых проектов.

Эксперт отмечает, что в следующем году должны окончательно исчерпать себя дополнительно стимулирующие спрос-факторы. «Это означает, что рынок будет стремиться к исторически сложившейся сезонности. Однако уровень доступности ипотеки к началу 2022 года, по сути, опустится ниже уровней 2018—2019 годов. Это должно дополнительно снизить спрос. Для локального стимулирования и выполнения плана продаж застройщики будут вынуждены делать прямые и скрытые скидки, такие как субсидирование ипотеки или компенсация первоначального взноса», — говорит Константин Енин.

Он указал на заинтересованность застройщиков в механизме, позволяющем использовать поступления на счета эскроу для снижения процентной ставки по ипотеке для своих покупателей, а не только для снижения ставки по кредиту на проектное финансирование.

«Это приведет к ситуации, когда экспонируемые цены на жилье будут стагнировать либо незначительно расти, в то время как фактические цены продажи начнут снижаться за счет увеличения предлагаемых застройщиками скидок», — прогнозирует эксперт.

По его словам, основными определяющими рынок в следующем году факторами будут окончательное завершение льготной госипотеки, нормализация рынка и возвращение исторической сезонности. Кроме того, ожидается, что в 2022 году завершится наладка новых для рынка механизмов — базы для развития малоэтажного домостроения и комплексного развития территории. «Эти механизмы могут значительно изменить ландшафт рынка. Та же «Сельская ипотека» демонстрирует повышенный спрос покупателя на качественное загородное жилье. Тем не менее из-за инертности рынка значительное влияние эти факторы начнут оказывать не ранее 2023 года», — отмечает Егин.

Говоря про уходящий год эксперт подчеркнул, что снижение доступности жилья из-за ухудшения условий льготной ипотеки и роста ставок по ипотечным кредитам не отпугнуло покупателей, и 2021-й, скорее всего, установит абсолютный рекорд по продажам жилья.

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