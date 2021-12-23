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Путин: в сознании людей должно укрепляться убеждение, что счастье иметь детей выше материального достатка

23.12.2021 16:12
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ТАСС

Понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, надо постепенно внедрять в сознание россиян, но без навязывания, убежден президент РФ Владимир Путин.

«Понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени, <...> должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей», — заявил на ежегодной пресс-конференции в четверг президент, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства также рассказал о том, что по линии его родителей в семьях было по девять-десять детей и многие из них погибли в Великой Отечественной войне.

«Напомню еще раз, что демографический провал — он случился в 1943—1944 годах и в 1991 году после развала Советского Союза. Почему? Да потому, что горизонт планирования стал минимальным. И, как ни странно, даже в 1991 году после развала СССР у людей, судя по всему, было такое же настроение, как во время Великой Отечественной войны. Горизонт планирования семьи сузился до нескольких дней», — сказал Путин.

Он отметил, что число рождений стало нарастать в 2004—2006 годах и это было связано с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования. «Все-таки поднять на ноги малыша — это сложное дело», — признал глава государства.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время — на следующий год и через год — выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства: от рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки», — добавил президент.

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