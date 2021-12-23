Президент: дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья, но и позитивный эффект очевиден

Низкие ставки по ипотечным кредитам ведут к подорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден. Как передает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Дешевая ипотека ведет к удорожанию [жилья]. Но все-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров [жилья] мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшат свои жилищные условия, кратно увеличивается», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос журналистки с Дальнего Востока о подорожании квартир в регионе из-за дешевой ипотеки.



По словам Путина, на Дальнем Востоке, в частности, выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья: ипотека под 2% годовых, сельскохозяйственная ипотека — до 3%, ипотека для семей с детьми — 6%. «И мы еще продлили льготную ипотеку на следующий год под 7%», — сказал он, добавив, что в том числе это касается и индивидуального жилищного строительства. «Еще недостаточно этой поддержки, но мы будем это дальше толкать», — пообещал президент.