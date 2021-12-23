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​Всемирный банк предупредил о резком замедлении роста экономики Китая в 2022 году

23.12.2021 20:04
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Источник
Banki.ru

Всемирный банк серьезно понизил свои прогнозы экономического роста Китая в этом и следующем году. Это связано с тем, что вторая по величине экономика мира сталкивается с проблемами из-за «омикрона» и испытывает значительный спад в секторе недвижимости, сообщает CNN Business.

Теперь Всемирный банк ожидает, что ВВП Китая вырастет на 8% в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Это ниже предыдущих прогнозов. Так, в октябре Всемирный банк ожидал роста китайской экономики на 8,1%, а в июне — на 8,5%. Также были снижены ожидания на 2022 год с 5,4% до 5,1%. Сообщается, что это станет самым сильным замедлением с 1990 года, когда экономика страны выросла лишь на 3,9% после международных санкций. По итогам 2020 года, Китай показал рост на 2,2%.

«Риски ухудшения экономических перспектив Китая увеличились», — заявил Всемирный банк в среду в своем последнем отчете по экономике Китая. В нем отмечается, что появление новых вспышек коронавируса внутри страны может привести к более «широким и долгосрочным» ограничениям и вызвать дальнейшие сбои в экономической деятельности. Кроме того, «серьезный и продолжительный спад» в секторе недвижимости с высокой долей заемных средств может иметь значительные последствия для всей экономики, говорится в отчёте.

Согласно данным Всемирного банка, Китай был единственной крупной экономикой, которая продемонстрировала рост в 2020 году. Однако этом году он столкнулся множеством проблем, включая новые коронавирусные ограничения, энергетический кризис и беспрецедентное преследование частных предприятий. Усиливающиеся экономические проблемы заставили Пекин пересмотреть свой подход к экономической политике. Во время ключевой экономической встречи в начале этого месяца лидер Китая Си Цзиньпин и другие чиновники назвали «стабильность» в качестве своего главного приоритета на 2022 год. Это важное изменение по сравнению с прошлогодней встречей, когда идея «сдерживания беспорядочного роста капитала» преобладала.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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