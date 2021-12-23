Глава государства ответил на вопрос об индексации пенсий выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом сообщает РБК (канал вел прямую трансляцию).

«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли пенсии в России проиндексированы на уровень фактической, а не плановой инфляции.

По его словам, в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выравнялись доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. «Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», — добавил Путин.

В начале декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров в следующем году. Он напомнил, что, согласно федеральному бюджету, в 2022 году заложена индексация пенсий на 5,9%. Однако по итогам года инфляция будет выше этого показателя, отметил министр. «Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов <...> дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, будут приняты соответствующие решения», — сказал Котяков.



В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Эту же сумму называл Котяков. Также он назвал размеры средней пенсии в 2023 и 2024 годах — 19 477 и 20 469 рублей соответственно.