​Рост британской экономики постепенно замедляется

В период с июля по сентябрь экономика Великобритании росла медленнее, чем прогнозировали экономисты. Причинами послужили слабые показатели сектора здравоохранения и сократившиеся объемы торговли после Brexit, сообщает The Guardian.

Национальное статистическое управление сообщило, что рост оказался хуже ожиданий даже до появления нового варианта коронавируса «омикрон». По словам экспертов, слабый общий показатель ВВП был обусловлен новыми данными о резком снижении потребления государственных медицинских услуг за этот период. Потребительские расходы личного характера также не оправдали ожиданий.

Данные, кроме того, показывают, что ослабление началось до появления нового варианта вируса на фоне сбоев в глобальных цепочках поставок и дополнительных торговых барьеров из-за Brexit. Так, экспорт упал на 3,5% в III квартале, в то время как общий торговый баланс, который измеряет разницу между импортом и экспортом, увеличил дефицит с 1,2% до 1,9%. В то же время общий объем импорта в Великобританию вырос на 1,1%. Это произошло в результате увеличения импорта топлива, товаров и химикатов.

Инвестиции в бизнес также упали на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на введенные налоговые льготы с целью побудить компании вкладывать средства в проекты, повышающие производительность труда.

«В то время как высокий уровень деловой уверенности предполагает, что [инвестиции] восстановятся в 2022 году, чистый объем торговли, вероятно, продолжит оставаться проблемой, поскольку британские производители продолжают медленно терять связь с глобальными цепочками поставок из-за Brexit», — заявила старший экономист в консалтинговой фирме Pantheon Macroeconomics Габриэлла Диккенс.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

