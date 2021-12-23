Путин предложил защитить Деда Мороза в суде от юриста из Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности выступить адвокатом Деда Мороза. Об этом сообщает РБК (канал вел трансляцию пресс-конференции главы государства).

Корреспондент сетевого издания «Красный Север» Артем Виловатых рассказал президенту, что юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза за то, что тот 23 года не исполняет его желания, и спросил, как Путин относится к хайпу.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. <...> Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал Путин.

«Что касается хайпа, то главное, чтобы он не был злым. А если здесь есть какая-то добрая нотка или часть, то ничего плохого в этом не вижу», — заключил Путин.

Отвечая на вопрос о том, какие отношения у него самого складываются с Дедом Морозом, президент сообщил, что они складываются «благообразным образом». «Я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором нахожусь», — рассказал глава государства.

«На данный момент исковое заявление в суд не поступило, не зарегистрировано. Если данное заявление поступит, то будет решать судья, которому будет передано это заявление в производство», — сообщили РБК в пресс-службе Великоустюгского районного суда Вологодской области.

Проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» реализуется в Вологодской области с 1998 года. В 2002 году в 12 км от Великого Устюга был создан культурно-развлекательный комплекс «Вотчина Деда Мороза», где расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге также находится городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.



В середине ноября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК сообщил, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции. «Дед Мороз первый привился», — отметил глава региона.