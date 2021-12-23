Президент России: Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем показателям

Китай в любом случае станет первой экономикой мира по всем показателям, это может произойти уже на горизонте 2035—2050 годов. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

«Сегодня уже Китай по паритету покупательной способности, по экономике больше американской. Пройдет еще 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — отметил он.



Путин назвал ошибкой попытки США, понимающих эту тенденцию, оказывать давление на Китай через спорт. «Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта», — заключил президент РФ.