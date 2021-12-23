Путин: компания «Роснано» в целом жизнеспособна и должна сама разбираться с банками по долгам

Проблема с долгами «Роснано» непростая, но компания является в целом жизнеспособной и должна сама спокойно разбираться с банками по долгам, для этого у руководства есть карт-бланш. При этом госгарантии по займам «Роснано» должны исполняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Действительно, это непростая проблема. <…> Нам надо посмотреть на реальное состояние, чтобы не государство, а компания поработала со своими кредиторами, с банками. Вот СберБанк избавился от значительной части кредитов, перепродал их куда-то — может, у руководства СберБанка была какая-то инсайдерская информация, но, тем не менее, это сделали. Тем не менее госгарантии существуют, они должны исполняться, но это не исключает работу с банками. И улучшение своих экономических показателей. Совсем недавно, насколько мне известно, компания погасила часть своих обязательств, своих бумаг из своих собственных средств. Это значит, что в целом компания является жизнеспособной», — указал Путин.

Глава государства отметил, что у нового руководства компании «есть карт-бланш, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов, для того чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась». Этот процесс, по его словам, надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации и тех проектов и программ, которые должны приносить доход, потому что компания должна работать в рынке. «Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать», — сказал президент.

«Надо сказать, что компания «Роснано» — это, по сути, венчурная компания. И, не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании. <…> Конечно, в значительной степени непроторенным путем коллеги шли, и ясно, что часть проектов реализованы успешно, а часть, к сожалению, не удалось реализовать. Но это рискованные вложения. Поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими госгарантиями», — отметил Путин.

Он провел аналогию с созданием системы «ГЛОНАСС» и сообщил, что в свое время подталкивал финансово-экономический блок правительства к финансированию создания российской спутниковой группировки. «Иначе мы бы попадали в такой цугцванг, когда с орбиты снимали спутники, которые непродолжительное время находились на орбите в силу технических возможностей наших космических аппаратов тогда. При том объеме финансирования никогда бы не создали полноценную группировку, которая позволила бы решать задачи… А мы сделали это. <…> То же самое и с «Роснано», — пояснил Путин.



Компания «Роснано» 19 ноября 2021 года провела закрытую встречу с кредиторами и крупнейшими держателями ее облигаций. По итогам встречи на официальном сайте компании был размещен пресс-релиз, из которого следовало, что «обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Сообщение вызвало негативную реакцию — котировки рублевых облигаций «Роснано» снизились на 10—30%, до уровня 70—90% от номинала. При этом Минфин России также сообщил, что невыполнение долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями, не предусматривается. Банк России в свою очередь заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с долгом госкорпорации.