Все новости

Путин: компания «Роснано» в целом жизнеспособна и должна сама разбираться с банками по долгам

23.12.2021 18:54
1 233
1 Время прочтения: 3 минуты
Источник
ТАСС

Проблема с долгами «Роснано» непростая, но компания является в целом жизнеспособной и должна сама спокойно разбираться с банками по долгам, для этого у руководства есть карт-бланш. При этом госгарантии по займам «Роснано» должны исполняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Действительно, это непростая проблема. <…> Нам надо посмотреть на реальное состояние, чтобы не государство, а компания поработала со своими кредиторами, с банками. Вот СберБанк избавился от значительной части кредитов, перепродал их куда-то — может, у руководства СберБанка была какая-то инсайдерская информация, но, тем не менее, это сделали. Тем не менее госгарантии существуют, они должны исполняться, но это не исключает работу с банками. И улучшение своих экономических показателей. Совсем недавно, насколько мне известно, компания погасила часть своих обязательств, своих бумаг из своих собственных средств. Это значит, что в целом компания является жизнеспособной», — указал Путин.

Глава государства отметил, что у нового руководства компании «есть карт-бланш, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов, для того чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась». Этот процесс, по его словам, надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации и тех проектов и программ, которые должны приносить доход, потому что компания должна работать в рынке. «Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать», — сказал президент.

«Надо сказать, что компания «Роснано» — это, по сути, венчурная компания. И, не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании. <…> Конечно, в значительной степени непроторенным путем коллеги шли, и ясно, что часть проектов реализованы успешно, а часть, к сожалению, не удалось реализовать. Но это рискованные вложения. Поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими госгарантиями», — отметил Путин.

Он провел аналогию с созданием системы «ГЛОНАСС» и сообщил, что в свое время подталкивал финансово-экономический блок правительства к финансированию создания российской спутниковой группировки. «Иначе мы бы попадали в такой цугцванг, когда с орбиты снимали спутники, которые непродолжительное время находились на орбите в силу технических возможностей наших космических аппаратов тогда. При том объеме финансирования никогда бы не создали полноценную группировку, которая позволила бы решать задачи… А мы сделали это. <…> То же самое и с «Роснано», — пояснил Путин.

Компания «Роснано» 19 ноября 2021 года провела закрытую встречу с кредиторами и крупнейшими держателями ее облигаций. По итогам встречи на официальном сайте компании был размещен пресс-релиз, из которого следовало, что «обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Сообщение вызвало негативную реакцию — котировки рублевых облигаций «Роснано» снизились на 10—30%, до уровня 70—90% от номинала. При этом Минфин России также сообщил, что невыполнение долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями, не предусматривается. Банк России в свою очередь заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с долгом госкорпорации.

Госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров, пишет РБК. Документы направлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс».

 15.12.2021 08:55

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям