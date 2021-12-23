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Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

23.12.2021 19:05
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,12% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 704,6 пункта. Индекс РТС просел на 0,88% — до отметки 1 587,87.

Бумаги VK снизились в цене на 3,6%, «Яндекса» — на 1,38%, «Газпрома» — на 1,15%, «Полюса» — на 0,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,67%, «Магнита» — на 0,4%. Акции самой Московской биржи подорожали на 2,08%, «Норникеля» — на 0,38%, МТС — на 0,33%, СберБанка — на 0,1%.

«Отечественный рынок ценных бумаг в четверг упал из-за провала цен на газ. Акции компаний нефтегазового сектора утянули за собой вниз и других. При этом внешняя конъюнктура вполне стабильная, хотя стоит признать, что волатильность сходит на нет: у нерезидентов впереди рождественские каникулы», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Провал цен на газ — инвесторы выравняли позиции после такого же эмоционального скачка вверх ранее — привел к просадке акций нефтегазового сектора. Они же и потянули за собой остальных», — солидарен старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Участники торгов сегодня фиксировали прибыль после двух сессий роста перед длинными выходными в США и Европе в преддверии Рождества», — пишет ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов, также уточняя, что наибольший вклад в снижение индекса Мосбиржи внесли бумаги газовых компаний.

«Ожидаем, что завтра российский рынок может предпринять попытки робкого роста в том случае, если внешний фон продолжит оставаться в «зеленой зоне». По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3 750 пунктов при поддержке дорогой нефти», — указывает Головинов.

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