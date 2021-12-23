Президент: РФ не хочет блокировать иностранные сервисы, но ужесточения мер нельзя исключать

Москва не хочет прибегать к крайней мере воздействия на нарушителей российского законодательства — блокировке иностранных IT-сервисов, однако такие меры нельзя исключать в случае дальнейшего игнорирования требований законов РФ. Такую позицию президент России Владимир Путин обозначил в четверг на большой пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинились нашему законодательству, — подчеркнул Путин. — Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества».

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые будут обязаны открыть в России представительства по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года.

Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte Ltd (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

В начале июля был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме того, иностранные лица по закону приобретают еще ряд обязанностей.

Так, им необходимо разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с пользователями из РФ, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (рекомендованные счетчики определены Роскомнадзором). Также иностранные лица должны ограничивать доступ к нарушающей российское законодательство информации.