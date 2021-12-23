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Рубль подорожал по итогам основной валютной сессии

23.12.2021 19:32
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,44 рубля, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро тогда же стоил около 83,04 рубля (минус 52 копейки).

В ходе сессии было проведено 41,5 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и 7,3 тыс. сделок с евро на 476 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,19—73,67 рубля за доллар и 82,82—83,65 рубля за евро.

«Стабильные цены на нефть создали хорошую опору для российской валюты. Реакций на итоги пресс-конференции президента Владимира Путина не проявилось. Иностранные инвесторы уходят на рождественские каникулы, поэтому волатильность в валютной секции в ближайшее время может заметно сократиться», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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