Глава государства: программу расселения аварийного жилья продолжат

Программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года. Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Самая главная часть вашего вопроса — будет ли продолжение этих программ. И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут, программа готовится», — ответил Путин на вопрос журналистки из Республики Коми о продолжении реализации программы по переселению из аварийного жилья.

«Конечно, я много раз говорил: мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают», — добавил президент. Говоря о софинансировании работ по переселению из аварийного жилья, Путин отметил, что некоторые регионы хотели бы сократить свою долю участия в программе и переложить больший объем средств на федеральный бюджет.

«Надо смотреть это в зависимости от региона, от состояния региональных финансов. Людям по большому счету все равно на взаимоотношения между Минфином и соответствующей финансовой структурой региона. Им нужно решать проблему. И государственная власть, если она действительно претендует называться таковой, должна прежде всего исходить из задачи удовлетворить людей», — сказал президент. Он добавил, что правительство продолжит настраивать механизм выделения финансирования на цели переселения из аварийного жилья, и заметил, что доходы региональных бюджетов существенно выросли. «Будем исходить из реалий. Мы все время смотрим и ведем эту дискуссию в правительстве. Ваш вопрос — это повод вернуться к этому еще раз, обязательно поговорим на эту тему», — заключил Путин.

Ранее он выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года.

Сегодня в России по национальному проекту «Жилье и городская среда» действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Госдума уже сделала первый шаг к финансовому обеспечению новой программы по расселению аварийного жилья, в 2022 году она будет сформирована, заявил ТАСС глава комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов (фракция «Единая Россия»).

«Программа по расселению — одна из наиболее эффективно работающих, второй этап мы сейчас уже завершаем. Но, завершая второй этап, мы уже, по сути, готовимся к третьему. На съезде «Единой России» президент [РФ Владимир Путин] такое наше предложение поддержал, дав нам поручение подготовить новую программу», — сказал он.

Пахомов уточнил, что депутаты при формировании бюджета на 2022—2024 годы «внесли соответствующие поправки, первые 45 миллиардов рублей на реализацию уже новой программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, уже заложены». По его словам, это позволит десяти регионам, досрочно завершившим предыдущую программу, приступить к реализации третьей.

«В следующем году мы будет формировать новую, большую программу, — сказал глава комитета. — У меня нет сомнений, что эта программа будет наполняться деньгами в следующем году». «Просто мы не стали ждать формирования целой программы на пятилетку, а на следующий год сформировали первый этап программы для тех регионов, которые уже закончили работу», — пояснил он, заметив, что предыдущая программа предусматривала расселение к началу 2024 года жильцов аварийных домов, признанных такими до 1 января 2017-го.

На первые два этапа программы было израсходовано по 500 млрд рублей, с 2012 года более 1 млн человек получили новое жилье.

Путин в ходе пресс-конференции также пообещал разобраться с проблемой ипотечных квартир в домах, признанных аварийными.

«Надо, конечно, разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. У меня прямо сейчас нет ответа, но мы его поищем. <...> Честно говоря, первый раз об этом слышу. Но тем не менее, если такая проблема существует, мы с ней разберемся», — ответил Путин.

Журналистка из Республики Коми попросила президента обратить внимание на отношения переселенцев из аварийного жилья с банками, так как есть граждане, выплачивающие ипотеку за квартиры в домах, которые были признаны аварийными. «Очень многие жильцы покупали несколько лет назад жилье, которое у них в ипотеке. Недавно оно признано аварийным. Получается, что к следующей программе, если она будет, они вынуждены, платя ипотеку, при этом оставаться в аварийном жилье. И с этими домами люди не понимают, что делать: их не продашь, необходимо будет ждать следующей программы, но при этом платить банку. Этот нюанс беспокоит многих людей», — отметила журналистка.



Президент назвал особенной ситуацию с квартирами, взятыми в ипотеку, в домах, которые были признаны аварийными. Он отметил, что нужно посмотреть на качество строительства таких домов и разобраться, как поступать со строителями, которые контролировали возведение таких зданий. «Но, безусловно, нужно и людям тоже помогать», — добавил Путин.