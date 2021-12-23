Путин видит главной целью руководства страны обеспечение лучшего уровня жизни людей

Президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что будет и впредь настраивать власти страны на работу по обеспечению лучшего уровня и качества жизни людей.

Один из журналистов спросил у главы государства, что в наступающем году нужно для счастья и оптимизма. «Реализация наших планов, в этом же весь смысл нашей работы. С тем чтобы жизнь стала лучше у людей», — ответил Путин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, нужно думать не о грядущих политических событиях, в том числе выборах, а о том, как выполнить обещания, данные гражданам. «Ваша коллега спрашивала по поводу обеспечения интересов пенсионеров. Вот о чем надо думать! Инфляция выросла, сможем мы ее понизить? И как мы скорректируем доходы пенсионеров? Да, они растут, но мы обязаны обеспечить это так, как обещали раньше в соответствии с определенным уровнем инфляции», — пояснил президент.

Он добавил, что «на это надо всех настраивать, все уровни власти: и наверху, и региональные, и муниципальные, — на обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей». «Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные, и нужно их эффективно использовать, с тем чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему», — продолжил глава государства.



«Мы обязаны это делать, и я буду настраивать все руководство страны на работу именно в таком ключе, для того чтобы добиваться поставленных целей, решать задачи, которые стоят перед нами в интересах граждан Российской Федерации», — резюмировал Путин.