Все новости

Путин видит главной целью руководства страны обеспечение лучшего уровня жизни людей

23.12.2021 19:59
1 287
6 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что будет и впредь настраивать власти страны на работу по обеспечению лучшего уровня и качества жизни людей.

Один из журналистов спросил у главы государства, что в наступающем году нужно для счастья и оптимизма. «Реализация наших планов, в этом же весь смысл нашей работы. С тем чтобы жизнь стала лучше у людей», — ответил Путин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, нужно думать не о грядущих политических событиях, в том числе выборах, а о том, как выполнить обещания, данные гражданам. «Ваша коллега спрашивала по поводу обеспечения интересов пенсионеров. Вот о чем надо думать! Инфляция выросла, сможем мы ее понизить? И как мы скорректируем доходы пенсионеров? Да, они растут, но мы обязаны обеспечить это так, как обещали раньше в соответствии с определенным уровнем инфляции», — пояснил президент.

Он добавил, что «на это надо всех настраивать, все уровни власти: и наверху, и региональные, и муниципальные, — на обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей». «Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные, и нужно их эффективно использовать, с тем чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему», — продолжил глава государства.

«Мы обязаны это делать, и я буду настраивать все руководство страны на работу именно в таком ключе, для того чтобы добиваться поставленных целей, решать задачи, которые стоят перед нами в интересах граждан Российской Федерации», — резюмировал Путин.

Бюджет России носит социально ориентированный характер. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

 23.12.2021 13:59

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям