Пользователи платформы «Финуслуги» могут пополнять вклады через Систему быстрых платежей

Платформа «Финуслуги» Московской биржи реализовала сервис пополнения вкладов и счетов через Систему быстрых платежей, сделав это, как подчеркивается в сообщении на сайте Мосбиржи, первой среди финансовых платформ. Со счета на «Финуслугах» можно без комиссии пополнить любой вклад, открытый на платформе.

Мосбиржа напоминает, что запущенная Банком России СБП позволяет россиянам мгновенно переводить средства по номеру мобильного телефона в любой банк, являющийся участником системы, а также оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и Интернете, в том числе по QR-коду. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт, учрежденная Банком России.

«По СБП можно в пределах 100 тыс. рублей в месяц без комиссии не только делать переводы себе или близким, но и пополнять свой счет на «Финуслугах». На суммы свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от перевода (но не более 1,5 тыс. рублей)», — отмечается в сообщении.

«Часто клиенты отказываются совершать оплату на этапе ввода реквизитов, так как необходимо искать карту или вводить другие банковские данные. При оплате через СБП не требуется никаких реквизитов, а сам платеж совершается за секунды», — комментирует директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Чтобы пополнить вклад, открытый на «Финуслугах», с помощью СБП, пользователю нужно в личном кабинете выбрать этот способ пополнения и указать сумму, а затем с помощью своего банковского приложения отсканировать сформированный системой QR-код. После этого перевод можно сделать по автоматически заполненным реквизитам.



Для пополнения счета на «Финуслугах» достаточно в личном кабинете выбрать «Мой счет на «Финуслугах», а затем «СБП», отсканировать QR-код в мобильном приложении своего банка и сделать перевод по автоматически заполненным реквизитам.