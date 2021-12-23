Все новости

Пользователи платформы «Финуслуги» могут пополнять вклады через Систему быстрых платежей

23.12.2021 20:59
1 658
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Платформа «Финуслуги» Московской биржи реализовала сервис пополнения вкладов и счетов через Систему быстрых платежей, сделав это, как подчеркивается в сообщении на сайте Мосбиржи, первой среди финансовых платформ. Со счета на «Финуслугах» можно без комиссии пополнить любой вклад, открытый на платформе.

Мосбиржа напоминает, что запущенная Банком России СБП позволяет россиянам мгновенно переводить средства по номеру мобильного телефона в любой банк, являющийся участником системы, а также оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и Интернете, в том числе по QR-коду. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт, учрежденная Банком России.

«По СБП можно в пределах 100 тыс. рублей в месяц без комиссии не только делать переводы себе или близким, но и пополнять свой счет на «Финуслугах». На суммы свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от перевода (но не более 1,5 тыс. рублей)», — отмечается в сообщении.

«Часто клиенты отказываются совершать оплату на этапе ввода реквизитов, так как необходимо искать карту или вводить другие банковские данные. При оплате через СБП не требуется никаких реквизитов, а сам платеж совершается за секунды», — комментирует директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Чтобы пополнить вклад, открытый на «Финуслугах», с помощью СБП, пользователю нужно в личном кабинете выбрать этот способ пополнения и указать сумму, а затем с помощью своего банковского приложения отсканировать сформированный системой QR-код. После этого перевод можно сделать по автоматически заполненным реквизитам.

Для пополнения счета на «Финуслугах» достаточно в личном кабинете выбрать «Мой счет на «Финуслугах», а затем «СБП», отсканировать QR-код в мобильном приложении своего банка и сделать перевод по автоматически заполненным реквизитам.

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
от 7.87% от 250000 181
Открыть
Лиц.№ 1
от 9% от 50000 365
Лиц.№ 2272
8.25% от 50000 300
Лиц.№ 429
от 6.7% от 10000 92
Лиц.№ 1326
от 7% от 100000 91
Лиц.№ 3354

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»
Билеты на «Аэроэкспресс» стали доступны в «СберБанке Онлайн»
Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов
​Yota обнуляет трафик на мессенджеры в Новый год