Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро слабеют на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,455 рубля, что на 15,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,2325 рубля (плюс 18,25 копейки).

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:07 мск теряет 0,27% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 694,54 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.