РАН: стоимость коммуналки для населения после введения в России платы за выбросы сильно не изменится

Введение платы за выбросы парниковых газов в России сильнее всего скажется на стоимости коммунальных услуг, пишут «Ведомости» со ссылкой на анализ Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), уточняя, что стоимость тепловой энергии может увеличиться на 15,6%, электрической — на 4,9%, природного газа — на 2,1%, однако на тарифах для населения это, скорее всего, не скажется, поскольку государство регулирует ценообразование ЖКХ.

Отмечается, что ученые оценили разовый прирост, исходя из платы за выбросы углерода в размере 700 рублей за тонну CО₂-эквивалента — примерно такой уровень «налога», с их точки зрения, может применяться в России после введения регулирования.

Так, довольно существенно могут подорожать азотные удобрения — на 8,7%, цемент — на 6,3%, уголь — на 3,9%, сталь — на 3,7%; эффект от платы за выбросы на цену бензина Аи-92 будет минимальным: в ИНП оценивают прирост в 0,4% (нефть подорожает на 0,3%), а средневзвешенный прирост цен в экономике, по расчетам РАН, составит 0,8%.

По словам старшего сотрудника ИНП РАН и автора исследования Андрея Колпакова, плата за выбросы в данном случае — это условное обозначение механизма, и есть в целом два способа ценообразования: первый – ввести фиксированный сбор, исходя из этого экономический субъект будет платить фактически налог за каждую тонну выбросов CО₂; второй способ — создание механизма торговли углеродными единицами: такой формат предполагает ценообразование на рыночных началах.

Власти планируют к концу первого полугодия 2022 года начать торговлю углеродными единицами, что станет возможно после запуска эксперимента по снижению выбросов на Сахалине и подготовки соответствующей регуляторной базы; Колпаков отметил, что модель расчетов с ценой за тонну выбросов СО₂ в размере 700 рублей основана на изучении опыта внедрения аналогичных систем в других странах — такой уровень платежа является индикативным и адекватным российским условиям.