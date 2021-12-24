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ПФР решили объединить с Фондом социального страхования к 2023 году

24.12.2021 08:39
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РБК

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования может произойти не ранее 2023 года. К такому решению пришли члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

По словам Голиковой, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. «В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства», — уточнила она.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в разговоре с РБК заявил, что одного года хватит для объединения двух фондов. «За это время останется только обеспечить синхронизацию учетных баз двух фондов. По сути, процесс объединения фондов начался с момента передачи полномочий по сбору страховых взносов в социальные фонды налоговой службе. Это в значительной степени унифицировало процедуру учета работодателей, а также списков работников, за которых вносятся взносы. Кроме того, в период 2020—2021 годов создавалась единая информационная система социальных выплат», — пояснил он.

В числе плюсов объединения фондов Сафонов называет сокращение издержек на административные расходы, а также возможность создания «единого окна» для получения всех социальных услуг. «Минус же может быть в том, что будут происходить перетоки денежных средств из системы страхования от несчастных случаев на производстве (где есть профицит) в систему пенсионного обеспечения», — добавил он.

В мае 2019 года Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний. Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, говорили источники РБК.

Впоследствии от идеи объединения трех фондов отказались, поскольку структура и функции ФОМС сильно отличаются от структур ПФР и ФСС. В июле этого года Голикова заявляла, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года. По ее словам, к этому процессу относятся осторожно, он предусматривает переходный период. Позднее председатель правления ПФР Андрей Кигим заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе, в настоящее время идет процесс объединения баз данных.

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