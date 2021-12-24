Обзор рынков от Банки.ру: рубль к концу дня может отыграть утренние потери и выйти в плюс

В четверг мировые рынки смогли продолжить восходящую динамику. В преддверии длинных выходных на западных площадках покупки преобладали на фоне снижения опасений относительно нового штамма коронавируса. Так, инвесторы позитивно восприняли итоги британского исследования, которые показали, что риск госпитализации при заражении омикроном на 50—70% ниже, чем при заражении штаммом «дельта». Это снизило опасения относительно возможности введения жестких карантинных ограничений, что, в свою очередь, могло оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран.



На таком фоне к окончанию дня индексы MSCI World и MSCI EM, отражающие динамику развитых и развивающихся рынков, прибавили порядка 0,8%. В США по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,6%. При этом последний вплотную подошел к историческим максимумам. Лидером рынка вновь стал сектор производства второстепенных потребительских товаров.

Преобладание покупок на рынке энергоносителей на фоне снижения опасений относительно влияния омикрона на экономику и данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, опубликованных в среду, позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent выйти выше 76 долларов за баррель. Закрепление над данной отметкой может создать плацдарм для дальнейшего восстановления цен на нефть и выхода нефти марки Brent в район 80 долларов.

Сегодня утром настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральные. Ведущие азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня не торгуются. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,5%, торгуясь в районе 76,5 доллара за баррель. В преддверии Рождества сегодня закрыты площадки в США и большинстве стран Европы. В Великобритании короткий торговый день.

Несмотря на позитивные настроения на мировых площадках в четверг, были и исключения. Одним из них стал российский рынок акций, где, несмотря на поддержку со стороны цен на нефть и динамики западных фондовых площадок, преобладали продажи. Объяснением подобной тенденции может выступать желание части игроков, уходящих на полноценные длинные новогодние каникулы, сократить объем длинных позиций в российских акциях, что позволяет снизить риски по портфелям. В результате по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, вплотную подойдя к отметке 3 700 пунктов. Сегодня сложно предположить сценарий, по которому будет двигаться российский рынок. Выходные на западных площадках будут способствовать сокращению активности инвесторов и объемов торгов, а рынок окажется в руках спекулянтов. Учитывая отсутствие «внешних раздражителей», наиболее вероятным видится переход российского рынка в консолидацию у достигнутых уровней с попытками восстановления на фоне закрытия спекулятивных коротких позиций.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро прибавляют порядка 0,2%. Давление на национальную валюту оказывает утренняя коррекция в ценах на нефть. При этом консолидация валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери, чему может поспособствовать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 27 декабря. Учитывая текущие уровни рынка энергоносителей, это может позволить рублю к концу сессии продемонстрировать некоторое укрепление.