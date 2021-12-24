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Гендиректор АСВ рассказал о принципах работы агентства на ближайшие годы

24.12.2021 09:00
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В ближайшие годы принципиально важным для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будут социально ответственная поведенческая модель, технологическая трансформация и минимизация издержек. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

«Мы для себя определили приоритетом в развитии АСВ на ближайшие годы несколько принципиальных вещей. Первое — акцент на социально ответственной поведенческой модели. Сегодня государственные структуры все больше внедряют сервисные подходы во взаимодействии с населением — у общества есть запрос на открытый, доверительный и, главное, понятный диалог. Мы это тоже чувствуем и в соответствии с этим меняем нашу работу», — сказал он.

Исаев подчеркнул, что буквально на этой неделе было принято решение о создании в АСВ подразделения — службы поддержки кредиторов и заемщиков, которая займется трансформацией коммуникационной модели.

«Второе — это, безусловно, технологическая трансформация, мы сейчас работаем над усовершенствованием нашего IT. Третье — минимизация издержек, связанных с ликвидационным блоком. Но на первое место я ставлю именно вопросы социальной ответственности», — заключил глава АСВ.

Расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью, и если бы начало этого процесса совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

 24.12.2021 08:50

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