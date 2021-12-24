Гендиректор АСВ рассказал о принципах работы агентства на ближайшие годы

В ближайшие годы принципиально важным для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будут социально ответственная поведенческая модель, технологическая трансформация и минимизация издержек. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

«Мы для себя определили приоритетом в развитии АСВ на ближайшие годы несколько принципиальных вещей. Первое — акцент на социально ответственной поведенческой модели. Сегодня государственные структуры все больше внедряют сервисные подходы во взаимодействии с населением — у общества есть запрос на открытый, доверительный и, главное, понятный диалог. Мы это тоже чувствуем и в соответствии с этим меняем нашу работу», — сказал он.

Исаев подчеркнул, что буквально на этой неделе было принято решение о создании в АСВ подразделения — службы поддержки кредиторов и заемщиков, которая займется трансформацией коммуникационной модели.

«Второе — это, безусловно, технологическая трансформация, мы сейчас работаем над усовершенствованием нашего IT. Третье — минимизация издержек, связанных с ликвидационным блоком. Но на первое место я ставлю именно вопросы социальной ответственности», — заключил глава АСВ.