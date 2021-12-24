Минстрой разработает цифровую платформу учета договоров аренды

Минстрой разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды, а также саму систему, пишет «Российская газета». Платформа будет фиксировать факт заключения договора аренды. Заключить его можно будет как на самой платформе, так и без ее применения. Система предоставит участникам варианты арендных договоров, юридически выверенных, что позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя. Также аналитика данных позволит определять рамку рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться сторонам к принятию.

Для арендаторов платформа будет выступать гарантом сделки и обеспечивать легальное взаимодействие с арендодателем. Будет возможно проверить как объект, так и собственника, сделать прозрачными взаиморасчеты. Данные о сторонах договора будут проверяться. Преимуществом системы для владельцев жилья станет удобство работы в ней, считают в Минстрое. Функция поиска жилья на платформе внедряться не будет, подчеркнули в ведомстве. Бизнес-платформы поиска жилья продолжат работать в прежнем режиме, но для учета заключаемых договоров и проведения платежей они будут интегрированы с ГИС.

Ранее сообщалось, что тех, кто сдает жилье, не регистрируя эту сделку в системе, будут введены административные штрафы. Ряд положений законопроекта, в том числе и о штрафах, сейчас обсуждаются и дорабатываются, отметили в Минстрое. Платформа должна стать простым современным инструментом, позволяющим удаленно выполнить все необходимые при аренде шаги. Ее задачи — «обелить» рынок аренды, введя учет договоров и упростив арендные отношения.

Планируется, что к весенней сессии после урегулирования всех вопросов законопроект будет внесен в Госдуму. Для разработки системы будут установлены кратчайшие сроки, точкой отсчета будет рассмотрение проекта в Госдуме.