Все новости

Минстрой разработает цифровую платформу учета договоров аренды

24.12.2021 09:19
886
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Российская газета

Минстрой разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды, а также саму систему, пишет «Российская газета». Платформа будет фиксировать факт заключения договора аренды. Заключить его можно будет как на самой платформе, так и без ее применения. Система предоставит участникам варианты арендных договоров, юридически выверенных, что позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя. Также аналитика данных позволит определять рамку рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться сторонам к принятию.

Для арендаторов платформа будет выступать гарантом сделки и обеспечивать легальное взаимодействие с арендодателем. Будет возможно проверить как объект, так и собственника, сделать прозрачными взаиморасчеты. Данные о сторонах договора будут проверяться. Преимуществом системы для владельцев жилья станет удобство работы в ней, считают в Минстрое. Функция поиска жилья на платформе внедряться не будет, подчеркнули в ведомстве. Бизнес-платформы поиска жилья продолжат работать в прежнем режиме, но для учета заключаемых договоров и проведения платежей они будут интегрированы с ГИС.

Ранее сообщалось, что тех, кто сдает жилье, не регистрируя эту сделку в системе, будут введены административные штрафы. Ряд положений законопроекта, в том числе и о штрафах, сейчас обсуждаются и дорабатываются, отметили в Минстрое. Платформа должна стать простым современным инструментом, позволяющим удаленно выполнить все необходимые при аренде шаги. Ее задачи — «обелить» рынок аренды, введя учет договоров и упростив арендные отношения.

Планируется, что к весенней сессии после урегулирования всех вопросов законопроект будет внесен в Госдуму. Для разработки системы будут установлены кратчайшие сроки, точкой отсчета будет рассмотрение проекта в Госдуме.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной ипотеки на новостройки
Эксперты ожидают роста стоимости домов и квартир на уровень инфляции в 2022 году
​ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки