Все новости

24 декабря. О чем пишут газеты

24.12.2021 09:29
4 236
Время прочтения: 2 минуты
24 декабря. О чем пишут газеты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

📰 К февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство. Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции, уточнили в ведомстве. Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне следующего года инфляция начнет притормаживать, уверены экономисты.

📰 Информационная инфраструктура постепенно вытесняет физическую в экономике, выяснили аналитики Всемирного банка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование организации, уточняя, что этому способствует рост доли нематериальной продукции и услуг в глобальном ВВП. В новых условиях ради развития странам придется вместо физического расширения автодорожной и железнодорожной сети сосредоточиться на качестве предоставляемых ими инфраструктурных сервисов, так как сами по себе инвестиции в дороги не увеличивают темпы роста ВВП.

📰 Согласно новой программе развития низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленной Минэнерго, в базовом сценарии РФ будет экспортировать ежегодно до 3 млн тонн этого продукта к 2030 году и до 12 млн тонн к 2050 году, пишет «Коммерсант». Инвестиции в программу в министерстве оценили в 26 млрд долларов. Из них около 9 млрд долларов могут составить средства господдержки для создания логистической инфраструктуры. Без таких мер (даже по в целом оптимистичным оценкам чиновников) проекты будут убыточными, а эксперты говорят о коротких сроках и высоких рисках их срыва.

📰 Себестоимость строительства в 2022 году из-за прогрессирующей инфляции во всем мире продолжит расти, но заметно меньшими темпами, пишет «Российская газета» со ссылкой на прогнозы в аналитическом обзоре о рынке недвижимости агентства «НКР». По данным исследования, стройматериалы, используемые при возведении многоквартирных домов, с октября 2020 года по октябрь 2021-го в среднем подорожали почти на треть, что увеличило стоимость квадратного метра жилья на 11%. Больше всего в 2022 году подорожают арматура, кабели и электрика (плюс 20%); теплоизоляция, кровельные материалы и пластиковые окна (плюс 15%).

📰 В 2022 году из магазинов могут пропасть контейнеры для сбора бытовых батареек, пишет «Коммерсант», уточняя, что «Росатом» хочет с 1 марта самостоятельно начать собирать старые батарейки у населения, отобрав такое право у импортеров батареек. В качестве новой базы для сбора батареек «Росатом» рассматривает отделения Почты России. Но госкорпорация борется за крохотный рынок, потенциальный объем которого эксперты оценивают в 900 млн рублей в год. При этом для создания с нуля 38 тыс. пунктов сбора потребуется не менее 380 млн рублей только на закупку контейнеров, оценивают эксперты.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям