24 декабря. О чем пишут газеты

📰 К февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство. Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции, уточнили в ведомстве. Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне следующего года инфляция начнет притормаживать, уверены экономисты.

📰 Информационная инфраструктура постепенно вытесняет физическую в экономике, выяснили аналитики Всемирного банка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование организации, уточняя, что этому способствует рост доли нематериальной продукции и услуг в глобальном ВВП. В новых условиях ради развития странам придется вместо физического расширения автодорожной и железнодорожной сети сосредоточиться на качестве предоставляемых ими инфраструктурных сервисов, так как сами по себе инвестиции в дороги не увеличивают темпы роста ВВП.

📰 Согласно новой программе развития низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленной Минэнерго, в базовом сценарии РФ будет экспортировать ежегодно до 3 млн тонн этого продукта к 2030 году и до 12 млн тонн к 2050 году, пишет «Коммерсант». Инвестиции в программу в министерстве оценили в 26 млрд долларов. Из них около 9 млрд долларов могут составить средства господдержки для создания логистической инфраструктуры. Без таких мер (даже по в целом оптимистичным оценкам чиновников) проекты будут убыточными, а эксперты говорят о коротких сроках и высоких рисках их срыва.

📰 Себестоимость строительства в 2022 году из-за прогрессирующей инфляции во всем мире продолжит расти, но заметно меньшими темпами, пишет «Российская газета» со ссылкой на прогнозы в аналитическом обзоре о рынке недвижимости агентства «НКР». По данным исследования, стройматериалы, используемые при возведении многоквартирных домов, с октября 2020 года по октябрь 2021-го в среднем подорожали почти на треть, что увеличило стоимость квадратного метра жилья на 11%. Больше всего в 2022 году подорожают арматура, кабели и электрика (плюс 20%); теплоизоляция, кровельные материалы и пластиковые окна (плюс 15%).

📰 В 2022 году из магазинов могут пропасть контейнеры для сбора бытовых батареек, пишет «Коммерсант», уточняя, что «Росатом» хочет с 1 марта самостоятельно начать собирать старые батарейки у населения, отобрав такое право у импортеров батареек. В качестве новой базы для сбора батареек «Росатом» рассматривает отделения Почты России. Но госкорпорация борется за крохотный рынок, потенциальный объем которого эксперты оценивают в 900 млн рублей в год. При этом для создания с нуля 38 тыс. пунктов сбора потребуется не менее 380 млн рублей только на закупку контейнеров, оценивают эксперты.