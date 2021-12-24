Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю вырос до 483​ млн долларов

Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 22 декабря составил 483 млн долларов против оттока в 250 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«По данным EPFR Global, российские активы за неделю оказали чистые оттоки в размере 483 миллиона долларов за счет фондов акций и облигаций, что стало максимальным оттоком с весны 2020 года. Мы видим хороший потенциал отскока рынка после смягчения давления в ближайшие недели», — говорится в обзоре.