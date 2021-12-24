Минцифры предложило регионам создать свои сервисы на базе «Гостеха»

Минцифры представило проект плана создания регионами своих сервисов на базе федеральной платформы «Гостех», пишет «Коммерсант». Согласно ему, в июне — июле 2022 года планируется провести конкурсный отбор проектов сервисов региональных властей для получения субсидий центра — господдержку размером до 100 млн рублей смогут получить 6—12 регионов.

Проект плана мероприятий на 2022 год по созданию регионами сервисов на единой цифровой платформе «Гостех» на профильной конференции представил замдиректора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры Юрий Зарубин. Он уточнил, что проект еще не согласован руководством министерства.

Федеральные власти настроены оптимизировать использование ресурсов и процессов при цифровой трансформации. Каждая государственная информационная система (ГИС) содержит до 80% типового функционала, но процесс использования уже готовых цифровых решений как на уровне центра, так и регионов не выстроен — решить эту проблему и призвана платформа «Гостех».

Предполагается, что в марте 2022 года ФКУ «Гостех» разработает технические требования с тем, чтобы регионы могли разрабатывать свои сервисы и публиковать их на «Госмаркете» (специализированный маркетплейс «Гостеха»). Также будет запущен тестовый стенд (конвейер разработки), который будет действовать до тех пор, пока Минцифры не утвердит правила предоставления субсидий регионам на их проекты. Этот документ будет представлен регионам в апреле 2022 года. Его принятие предполагается в мае, в июне — июле будет проведен конкурсный отбор проектов.

Пока предполагается, что размер субсидии на один проект составит 50—100 млн рублей, победителями могут стать от шести до 12 регионов. Среди критериев отбора — соответствие критерию «цифровой зрелости региона». Он определен указом президента от апреля 2021 года и рассчитывается по уровню цифровизации ключевых сфер (исполнительной власти и местного самоуправления, здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта). Возможно, что для отбора будут использоваться и разработанные регионами стратегии цифровой трансформации.

Предполагается, что будет использован и критерий востребованности проектов другими регионами. По словам Юрия Зарубина, это условие, возможно, будет выполняться через заключение субъектами соглашений о намерении использовать проекты в своей деятельности. «То есть нам необходима гарантия того, что разработанный проект будет действительно востребованным», — сказал чиновник, напомнив, что это пока только концепт плана.