Совет Федерации одобрил закон об отмене техосмотра для автовладельцев — физических лиц

Сенаторы на заседании в пятницу, 24 декабря, одобрили закон об отмене обязательности технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, говорится в сообщении верхней палаты парламента.



«Законом отменяется обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам и используются ими исключительно в личных целях. Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких автомобилей и мотоциклов, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента ТС», — сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Отмечается, что изменения вносятся в пятую статью федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как отметил Андрей Турчак, закон имеет большое социальное значение, избавляет от лишней финансовой нагрузки, облегчает жизнь десяткам миллионов автомобилистов.