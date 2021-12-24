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Экономисты ЦБ оценили влияние трудовой миграции на рынки труда в России

24.12.2021 11:55
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Источник
Banki.ru

Внутренняя и внешняя миграция в России, по крайней мере в тех масштабах, в которых они наблюдались в стране в 2001—2019 годах, практически не влияют на уровень безработицы в стране, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение экономистов дальневосточных подразделений ЦБ. Это первая современная по методологии эконометрическая работа, в которой оценивается влияние миграции на рынки труда и экономическую активность.

Работа Марии Кудаевой (Хабаровское отделение Дальневосточного главного управления ЦБ) и Ивана Редозубова (Дальневосточное ГУ ЦБ) «Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и в региональном аспекте» является важной, так как она на базе современных SVAR-моделей дает эмпирическую оценку эффектов миграции в РФ, в том числе для 12 «принимающих» регионов (мегаполисы, Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область) и 21 «отдающего» региона страны (в том числе регионов Дальнего Востока и Забайкалья, Северного Кавказа, части Сибири и Поволжья), в которых миграционные процессы акцентированы (в прочих они, несмотря на постоянные обсуждения, малозначительны для исследования каких-либо экономических эффектов).

Проблемы воздействия миграции на рынки труда и региональную экономическую активность за пределами научной среды принято обсуждать «в целом» и «в принципе», несмотря на то что страновая специфика, как показывают исследования, может сильно отличаться.

Так, Кудаева и Редозубов в том числе ссылаются на две последние работы с аналогичной методикой исследования миграций по трем регионам стран с очень сильными по меркам РФ миграционными процессами — Норвегии (Фурланетто и Робстад, 2016 год), США (Вейске, 2019-й) и ЕС (Мартинойя, 2011 год), где результаты довольно различны. Собственные выводы авторов по материалу РФ 2001—2019 годов (региональные оценки с 2011 года) впервые достаточно достоверно демонстрируют российскую специфику в этом вопросе — стоит отметить, что миграционные шоки в четырех регионах имеют разную интенсивность и природу, в России они очень невелики.

Общие выводы Кудаевой и Редозубова могут служить аргументом для условно «либерального» подхода к вопросам миграции (притом что они совершенно для этого не предназначены: по сути, авторы оценивали потенциал влияния миграционных процессов на денежно-кредитную политику ЦБ), но структурно другие. В целом по РФ однопроцентное изменение показателя притока мигрантов (в данном случае внешних) коррелирует с ростом ВВП на 0,1%. В «притягивающих» мигрантов регионах в последнее десятилетие такой же рост притока увеличивает темпы роста опережающих индикаторов ВРП на 0,04% (почти не увеличивает). В «отдающих» регионах освобождение мигрантами рабочих мест через рост оттока из них на 1% добавляет к реальным зарплатам остающихся 0,02—0,03% (в этих регионах — несколько рублей к средней зарплате).

И наконец, как констатируют авторы, «последствий миграции для безработицы ни в России, ни в регионах не определено».

Поток трудовой миграции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Россию в 2021 году вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу заявила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова в ходе видеомоста Москва — Бишкек — Минск — Ереван — Нур-Султан.

 03.12.2021 17:31

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