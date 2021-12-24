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ЦБ: на рынке появилась первая торговая система

24.12.2021 12:18
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России выдал первую лицензию торговой системы обществу с ограниченной ответственностью «Центральная торговая система» (ООО «ЦТС»), она позволит ООО «ЦТС» осуществлять деятельность по проведению организованных торгов товарами. Как сообщает пресс-служба регулятора, развитие торговых систем может оказать позитивное влияние и на финансовый рынок. В мировой практике они являются активными участниками рынка наряду с биржами. На их базе могут быть реализованы инновационные продукты и идеи.

«Появление торговых систем на товарном рынке упростит доступ покупателям и продавцам к современным технологиям продаж, даст возможность сформировать прозрачные принципы ценообразования, определить ключевых участников, не являющихся приоритетными для крупных организаторов торговли, а также создать прозрачную базу для срочного рынка», — поясняется в сообщении.

Как уточняет регулятор, в настоящее время возникает все больше запросов на торговлю новыми товарными группами, в том числе мелкооптового сегмента рынка, прежде всего со стороны малого и среднего бизнеса. Торговые системы смогут стать альтернативной площадкой с упрощенным входом для поиска контрагентов и заключения сделок купли-продажи сырья и готовой продукции, полагают в ЦБ.

Таким образом, теперь организованные торги товарами могут проводить как биржи, ориентированные на стандартизацию биржевых сервисов для крупных игроков, так и организации, получившие лицензию торговой системы.

Чтобы избежать регуляторного арбитража и расширить круг участников, планируется упростить правила деятельности торговых систем с учетом их масштаба и товарной специфики. Введение пропорционального регулирования снизит порог входа на рынок, а значит, создаст предпосылки для появления новых региональных площадок с логистической инфраструктурой и платформенных сервисов организованной торговли. Для этого предполагается задействовать механизм регулятивной «песочницы» Банка России.

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