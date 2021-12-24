Все новости

Тинькофф Банк запустил образовательную платформу для повышения финграмотности россиян

24.12.2021 12:20
2 161
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Тинькофф Банк

«Тинькофф» запустил образовательную платформу «Академия инвестиций» для повышения финансовой грамотности жителей России, сообщается в релизе финорганизации. Платформа станет агрегатором лучших курсов по финансам и образовательных программ в сфере инвестиций в России.

В банке отметили, что «Академия инвестиций» объединит различные инициативы по развитию финансовой грамотности — собственные курсы и методические наработки «Тинькофф Инвестиций», а также контент стратегических партнеров, например, экономических кафедр российских университетов, инициативы отраслевых ассоциаций, а также ключевых игроков рынка — Московской и СПБ Биржи, крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов.

В организации уточнили, что пользователям будут доступны образовательные материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, по управлению капиталом, макроэкономике и аналитике — подкасты, видеоуроки от мировых экспертов, UGC-контент социальной сети «Пульс» и другие форматы образовательных программ. При этом программы адаптированы как для школьников и студентов, так и для людей старшего возраста.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+400.42%
Купить
+294.74%
Купить
+221.47%
Купить
+215.59%
Купить
+214.90%
Купить

Сейчас на базе «Академии инвестиций» запущены курсы, которые ранжируются по уровню знаний и опыта в инвестициях. В числе базовых курсов на старте — «Что нужно знать об инвестициях», «Как работают облигации», «Как работают акции» и «Как работают биржевые фонды».

«В 2020 году в рамках реализации нашей ESG-стратегии мы запустили инвестучебник: с момента запуска его изучали более 3,6 миллиона человек, 1,7 миллиона завершили курс и сдали экзамен. Запуск новой образовательной инициативы, в рамках которой мы хотим объединить обучающий контент и курсы от ведущих игроков рынка, стал логичным продолжением развития всех проектов «Тинькофф Инвестиций», направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. Таким образом мы хотим поднять уровень финансовой образованности у россиян на новый уровень», — рассказал директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

Горячая линия

Логотип "Тинькофф Банка" Алексей Шуравин

Алексей Шуравин

руководитель отдела поддержки социальных медиа
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку