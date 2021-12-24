Тинькофф Банк запустил образовательную платформу для повышения финграмотности россиян

«Тинькофф» запустил образовательную платформу «Академия инвестиций» для повышения финансовой грамотности жителей России, сообщается в релизе финорганизации. Платформа станет агрегатором лучших курсов по финансам и образовательных программ в сфере инвестиций в России.

В банке отметили, что «Академия инвестиций» объединит различные инициативы по развитию финансовой грамотности — собственные курсы и методические наработки «Тинькофф Инвестиций», а также контент стратегических партнеров, например, экономических кафедр российских университетов, инициативы отраслевых ассоциаций, а также ключевых игроков рынка — Московской и СПБ Биржи, крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов.

В организации уточнили, что пользователям будут доступны образовательные материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, по управлению капиталом, макроэкономике и аналитике — подкасты, видеоуроки от мировых экспертов, UGC-контент социальной сети «Пульс» и другие форматы образовательных программ. При этом программы адаптированы как для школьников и студентов, так и для людей старшего возраста.

Сейчас на базе «Академии инвестиций» запущены курсы, которые ранжируются по уровню знаний и опыта в инвестициях. В числе базовых курсов на старте — «Что нужно знать об инвестициях», «Как работают облигации», «Как работают акции» и «Как работают биржевые фонды».

«В 2020 году в рамках реализации нашей ESG-стратегии мы запустили инвестучебник: с момента запуска его изучали более 3,6 миллиона человек, 1,7 миллиона завершили курс и сдали экзамен. Запуск новой образовательной инициативы, в рамках которой мы хотим объединить обучающий контент и курсы от ведущих игроков рынка, стал логичным продолжением развития всех проектов «Тинькофф Инвестиций», направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. Таким образом мы хотим поднять уровень финансовой образованности у россиян на новый уровень», — рассказал директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.