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Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам до 8,6% годовых

24.12.2021 12:29
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Банк «Открытие» повысил ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Изменение составило до 0,6 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 8,6% годовых при размещении средств на один год во вклад «Надежный» и получении процентов в конце срока. Ставка 8,6% годовых также доступна по вкладу «Надежный партнер» клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard.

Ставка для остальных клиентов установлена на уровне 8,4% годовых.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или «Мир». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка» со ставкой 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "банка Открытие" Наталья Смирнова

Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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